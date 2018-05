Sportclubs van Boutersem openen deuren voor kansarmen 30 mei 2018

Vanaf volgend schooljaar start een uniek initiatief vanuit de Boutersemse sportclubs, die samen met het Sociaal Huis (OCMW) alle inwoners van Boutersem met een bescheiden inkomen aan het sporten willen krijgen. Het idee komt van sportraadslid Sam Robijns. "Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen omwille van financiële drempels niet zouden kunnen sporten. Zo is september voor vele ouders een moeilijke maand: een nieuw schooljaar brengt vaak allerlei kosten met zich mee, zoals nieuwe schoenen of een boekentas. Voor een abonnement bij een sportclub is er dan al snel geen geld meer over. De Boutersemse sportclubs verwelkomen daarom vanaf nu alle inwoners van Boutersem met een bescheiden inkomen, die gratis mee mogen sporten. In ruil hiervoor ontvangen de clubs een tussenkomst van het ocmw Boutersem van 50 euro , zodat de minimale kosten in verband met verzekeringen toch gedekt zijn." De details staan op de website van de gemeente Boutersem. Als je als alleenstaande minder dan 1.339 euro netto verdient, kom je al in aanmerking. Voor gezinnen zijn er andere bovengrenzen. (VDT)