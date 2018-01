Sociale appartementen in oud rijkswachtgebouw zijn klaar 02u38 0

Begin 2018 worden de eerste sociale appartementen in de oude rijkswachtkazerne in gebruik genomen. De sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw kocht de site en realiseerde er 14 sociale huurappartementen. Bij het ontwerp werd de voorgevel van de oude rijkswachtkazerne behouden en geïntegreerd in het nieuwe ontwerp. "Het project draagt bij tot de realisatie van het sociaal objectief dat de overheid oplegt aan de gemeente", zegt schepen Günther Janssens (sp.a). Wie zich kandidaat wil stellen voor een sociale woning, kan terecht op www.volkswoningbouw.be of op het nummer 016/22.97.26. (VDT)