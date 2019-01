Sneukelen in Zonnedorp vdt

08 januari 2019

Voor de zevende maal organiseert de ouderraad van de Gemeentelijke Basisschool Boutersem haar jaarlijkse sneukeltocht, een interactieve familiewandeling langs mooie verharde en onverharde Boutersemse wegen, waarbij je onderweg allerlei lekkers kan eten en drinken. Iedereen is welkom op zondag 27 januari.

“Dit jaar nemen we iedereen mee doorheen de avonturen van Jommeke en zijn vrienden”, klinkt het. “Vanaf de start kom je Zonnedorp binnen en dompelen we je onder in de sfeer en onderweg kom je allerlei verwijzingen en personages tegen uit de wereld van Jommeke. Voor de speurneuzen zal er ook weer een zoektocht zijn met raadsels die onderweg uitgezocht moeten worden. “

Alle kinderen worden uitgenodigd om zich te verkleden in Jommeke zelf of in een van zijn vrienden. Het parcours is ongeveer zes kilometer lang met vier posten onderweg, en gaat langs straten, verharde en onverharde veldwegen. Voor de gezinnen met kleine kinderen en buggy’s is er een mogelijkheid om een doorsteek te maken en zo het parcours in te korten tot ongeveer drie kilometer. In de feestzaal van Boutersem, waar vertrek en aankomst zijn, zijn er pannenkoeken, cake en dranken te verkrijgen. Ook niet-wandelaarszijn daar uiteraard zeer welkom.

Vrij vertrek is mogelijk tussen 11 en 14.30 uur. Wie deelneemt, betaalt 8 euro. De vier ‘sneukels’ zijn in deze prijs inbegrepen. De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van speelleermateriaal voor alle kinderen van de Gemeentelijke Basisschool.