Smurfige Sneukeltocht

Op zondag 21 januari kan je deelnemen aan de Smurfige Sneukeltocht, een initiatief van de ouderraad van de gemeenteschool van Boutersem. Je kan vertrekken aan het Buurthuis van Willebringen tussen 11 en 14.30 uur aan de prijs van zes euro, vier versnaperingen of drankjes (sneukels) inbegrepen. De opbrengst gaat naar de aankoop van sport-en spelmateriaal. "Zo hebben we afgelopen jaar een hoogteparcours, een klimmuur, attributen voor het verkeerspark en andere spelletjes kunnen aankopen voor de hoofdschool en de twee wijkscholen", klinkt het bij de ouderraad. Je kan kiezen voor een afstand van drie of vijf kilometers. Onderweg kunnen de kinderen opdrachtjes uitvoeren en de deelnemers mogen zich verwachten aan veel smurfen. (VDT)