Slotdag Klimaatbende 19 mei 2018

Zes basisscholen van Bierbeek en Boutersem sloegen dit schooljaar de handen in elkaar om samen iets te doen aan de klimaatopwarming. Meer dan 200 leerlingen van de vijfde leerjaren komen op dinsdag 22 mei samen in het domein van Kwabeek van Boutersem voor het slotevenement van de 'Klimaatbende'. Aan de hand van allerlei ludieke proefopdrachten bewijzen ze dat ze hun lidmaatschap waardig gedragen hebben. De ijsberen gaan ook dit keer alles in goede banen leiden.





(VDT)