Slechts drie GAS-boetes 29 juni 2018

02u25 1

In 2017 schreef Boutersem amper drie GAS-boetes uit, twee voor loslopende honden en eentje voor geluidsoverlast. Tom Van Vlierberghe van Groen vindt dit maar een pover resultaat. "Zeker omdat er geen enkele GAS-boete werd uitgeschreven voor sluikstorten, waar ik regelmatig klachten over hoor. Tijd om krachtdadiger op te treden." Burgemeester Sarah Boon (sp.a) is het daarmee eens. "Eerst worden er verwittigingen gegeven voor er effectief een boete uitgeschreven wordt. Dat moeten we misschien wat veranderen." (VDT)