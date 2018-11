Sinterklaas én Fran (8)schenken speelgoed aan kansarme kinderen vanessa dekeyzer

30 november 2018

15u07 0 Boutersem Sinterklaas en enkele van zijn zwarte pieten brachten gisteravond een bezoek aan het OCMW van Boutersem. In aanwezigheid van burgemeester Sarah Boon (sp.a), OCMW-voorzitter Maurice Rodeyns (CD&V), adjunct-directeur Marleen Decoster en enkele OCMW-medewerkers overhandigde de Sint 39 geschenkpakketten voor de kansarme kinderen van Boutersem.

Deze actie kaderde in het sociale doel dat Sinthuis Boutersem ook dit jaar beoogde. Volgens de hoofdpiet was dit enkel mogelijk dankzij het grote succes van het Sinthuis. “Maar liefst 1.800 mensen bezochten het Sinthuis op zaterdag 17 november, zondag 18 november en woensdag 21 november en betaalden hiervoor een symbolische euro. Met dit geld konden Sinterklaas en Zwarte Piet dus de extra geschenkjes kopen. Ook bij de scholen was het Sinthuis een voltreffer: om en bij 1.600 schoolkinderen uit Boutersem en omgeving kwamen een kijkje nemen hoe de Sint en zijn Pieten wonen en werken.”

Er was nog een heel bijzonder pakje bij gisteravond, namelijk dat van Fran. Het achtjarig meisje had wat geld gevonden in de supermarkt en in plaats van iets voor zichzelf te kopen, besloot ze de centjes aan een stickerboek en een kam te geven, bestemd voor een ander kindje, want volgens haar verdient iedereen een cadeau, ook de arme kindjes. “Fran gaf zelf aan dat ze met de gevonden centjes iets wilde doen en gezien het bijna Sinterklaas is, was het ‘goede doel’ al snel gekozen”, zegt mama Sofie. “Fran is een achtjarig meisje, dat voor zichzelf opkomt maar wel steeds begaan is met andere kinderen. Ze trekt zich het lot van anderen aan, door bijvoorbeeld haar leefomstandigheden te vergelijken met die van kinderen die minder geluk hebben.”

De Sint was onder de indruk van het mooie gebaar. “Het bezorgde me toch een krop in de keel. Ik zal Fran zeker niet vergeten tijdens mijn ronde in Boutersem.” En ook OCMW-voorzitter Maurice Rodeyns was emotioneel geraakt door het mooie gebaar van Fran. “Dit is prachtig! Ik wil Fran zeker binnenkort eens uitnodigen op het OCMW om haar persoonlijk te bedanken, want gisteren kon ze er helaas niet bij zijn. Ik ben ook superblij dat er dit jaar zoveel cadeaus van de Sint zijn voor de minderbedeelde kinderen in onze gemeente. Er waren maar liefst zes pieten nodig om dit alles te dragen. We zullen de buit eerlijk verdelen, zodat iedereen een geweldig Sinterklaasfeest heeft dit jaar!”