Silke Vervliet wint pleitwedstrijd in Dubrovnik

21 maart 2019



Silke Vervliet uit Boutersem, derdejaarsstudente rechten aan de KU Leuven, is winnaar van de vijfde Adriatic Moot Court Competition, een internationale pleitwedstrijd in het Interuniversitair Centrum van Dubrovnik (Kroatië). De burgemeestersdochter viel als jongste deelnemer in de prijzen als beste spreker en bovendien ook als lid van het beste team.

Om dit te realiseren, moest ze een fictieve rechtszaak behandelen, een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De zaak handelde over haatberichten die de president van een fictief land via Twitter had verspreid tegen een wettelijke aangevraagde betoging. Als gevolg daarvan waren tegenmanifestanten opgedaagd en bij rellen viel er een dode te betreuren.

“Het was een fictieve rechtszaak, maar eentje die wel relevant was”, aldus Silke. “Het hoog niveau van de lessen die ik aan de KUL volg, heeft me ongetwijfeld geholpen. Zo is een van mijn professoren verbonden aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”