Seniorenvereniging Neos Boutersem viert 25ste verjaardag 06 juli 2018

Neos, een seniorenvereniging voor actieve senioren, heeft zopas haar 25ste verjaardag gevierd in restaurant De Waterval in Hoxem. "Bij Neos ben je altijd op de hoogte", klinkt het. "Unieke voordrachten en bedrijfsbezoeken bieden een uitzonderlijke kijkje achter de schermen. Gidsen, professoren en specialisten komen met veel plezier tot in onze plaatselijke afdeling. Onze grote troef is ons cultuuraanbod.





Neos zit op de eerste rij voor de grootste evenementen zoals musicals, concerten en musea. Door onze jarenlange ervaring zorgen we bovendien voor de beste plaatsen, voor het busvervoer en een heerlijke maaltijd onderweg. En vergeet niet de gezelligheid van vrienden,oude bekenden en nieuwe leden."





(VDT)