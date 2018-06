Seniorennamiddag fanfare Boutersem 21 juni 2018

Donderdag 5 juli organiseert de Koninklijke Fanfare Vrijheid en Onafhankelijkheid Boutersem een seniorennamiddag in de gemeentelijke feestzaal aan de Kerkomsesteenweg. Je kan er genieten van een optreden van de Harmonie 50 Plussers Tienen en The Funmakkers. Deuren gaan open om 14 uur. Aan de kassa betaal je 7 euro, koffiekoek inbegrepen. Wie vooraf een kaart aan 5 euro wil kopen, kan terecht bij de leden van de fanfare of via mail naar info@fanfareboutersem.be. (VDT)