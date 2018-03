School De Notelaar voor één dag een museum 07 maart 2018

Basisschool De Notelaar werd afgelopen zaterdag omgetoverd tot een groots museum 'Expo 18'. De talrijke bezoekers konden in heel de school kunstwerken bewonderen, waaraan de kinderen de afgelopen maanden gewerkt hebben. "Dit is de apotheose van ons jaarthema, dat hier op school enorm enthousiast onthaald werd, zowel door de kinderen als hun ouders", vertelt juf Leen, die samen met juffen Karolien en Isabel de werkgroep vormden. "Vandaar dat ook enkele ouders zich vrijwillig kandidaat stelden om te exposeren, onder meer als fotograaf of beeldhouwer." Het toonmoment werd niet alleen opengesteld voor de ouders, maar ook familie en vrienden mochten een kijkje komen nemen en deden dat ook massaal. De dag werd afgesloten met een veiling van de kunstwerken van alle klassen. Dit leverde een mooi bedrag op, dat besteed zal worden aan de school en aan haar kleine kunstenaars.





(VDT)