Schepenen schrijven zelf omgevingsanalyse vdt

14 december 2018

10u57 0 Boutersem De nieuwe schepenen en burgemeester van Boutersem zullen zelf de wettelijk vereiste omgevingsanalyse van Boutersem schrijven. “Dat is niet alleen een manier om zich snel in te werken in de nieuwe functie, het bespaart de gemeente ook een pak geld”, klinkt het. “Externe studiebureaus vragen tussen 6.000 en 10.000 euro voor een dergelijke omgevingsanalyse.”

Gemeenten zijn wettelijk verplicht een financieel meerjarenplan op te stellen. De bedoeling is aan te tonen dat ze hun actiepunten kunnen uitvoeren zonder een financiële punt te graven voor hun opvolgers. Het startpunt is een omgevingsanalyse. Daarom moet het meerjarenplan lopen tot en met het eerstvolgende jaar van de volgende bestuursperiode. Om dit meerjarenplan klaar te stomen, krijgen de Vlaamse gemeenten een jaar. Boutersem hoopt evenwel sneller klaar te zijn.

De voorbije weken zaten de toekomstige schepenen Tinne Alaerts (CD&V), Maarten Devroye (N-VA), Maurice Rodeyns (CD&V), Janina Vandebroek (Open VLD) en burgemeester in spe Chris Vervliet (CD&V) al enkele malen samen om de belangrijkste beleidsdossiers te bespreken. “We wilden de overgangsmaanden tussen de verkiezingen en de eedaflegging gebruiken om ons in alle rust voor te bereiden”, aldus Chris Vervliet. “En zo is ieder van de schepenen ook al begonnen met de omgevingsanalyse voor zijn of haar bevoegdheden.”

De bedoeling is dat elke schepen het nodige opzoekwerk verricht en ook de bevoegde ambtenaren interviewt. “Zo kan onmiddellijke een goede samenwerking uitgebouwd worden”, aldus Vervliet. “Wanneer een eerste ontwerptekst klaar is, zal deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat ook de oppositie betrokken wordt. Nadien krijgt de bevolking een kans om haar zeg te doen en zal de omgevingsanalyse aan de gemeenteraad ter beslissing worden voorgelegd.”