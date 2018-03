Royal Band of the Belgian Air Force concerteert 10 maart 2018

02u42 0

The Royal Band of the Belgian Air Force treedt op donderdag 22 maart op in de gemeentelijke feestzaal aan de Kerkomsesteenweg en dat ten voordele van Akabe Boutersem. Inkom bedraagt 15 euro, inclusief twee drankjes. (VDT)