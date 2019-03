Rioleringswerken gepland in Boutersem vdt

12 maart 2019

10u36 1

Aquafin, de gemeente Boutersem en Fluvius plannen riolerings- en wegenwerken op de Kerkomsesteenweg, in de Kumtichsestraat en de Koppeleikenstraat. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 300 inwoners uit Kerkom dat nu nog rechtstreeks in de Eksterbeemdenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“We leggen in samenwerking met Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan op delen van de Kerkomsesteenweg, Kumtichsestraat en Koppeleikenstraat”, vertelt Michaël Buset, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Vissenaken. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op vraag van de provincie worden aangepast als buffergrachten.”

In samenwerking met de gemeente Boutersem wordt ook de volledige weginfrastructuur vernieuwd. Op de Kerkomsesteenweg komt er aan weerszijden een fietspad vanaf het kruispunt met Kumtichsestraat tot aan de gemeentegrens met Lubbeek. Het Vlaamse gewest heeft het technisch plan voor dit project ondertussen goedgekeurd. “We werken de plannen nu verder in detail af. In mei wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en de werken zelf starten vermoedelijk midden 2020", klinkt het.

Meer info over de timing van dit project krijg je tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op woensdag 13 maart om 20 uur in de Boerenzaal, Malendriesstraat 51 in Boutersem.