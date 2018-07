Renovatie bakoven Tympelhoeve gaat vooruit 24 juli 2018

De heropbouw van een houtgestookte bakoven in de Tympelhoeve in Willebringen draait momenteel op volle toeren. Het erfgoedproject wordt gedragen door het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de enthousiaste eigenaars Bart De Smet en Inge Tierens, de ovenbouwers van Reizend Bakhuis, Monumentenwacht en de provincie Vlaams-Brabant.





"De oven is afgewerkt en moet nu drie maanden uitdrogen", vertelt Joachim Lambrechts van het RLZH.





"Daarna kan deze 'ingestookt' worden. Op zaterdag 20 oktober voorzien we een feestelijke opening, met verhalen over de historiek, toelichting bij de heropbouw, de bak en proeverij van taarten, broodjes en stoofpotjes. Iedereen is hierop welkom. We stellen die dag ook een nieuw boek rond bakovens voor." (VDT)