Recordaantal leerlingen deeltijds kunstonderwijs

10 januari 2019

Met 349 leerlingen telt het filiaal Boutersem van de Academie regio Tienen dit schooljaar een recordaantal leerlingen. Nooit voorheen was het deeltijds kunstonderwijs zo populair in de gemeente. Kersvers schepen van Onderwijs Tinne Alaerts (CD&V) is alvast fier op dit bereikte succes en wil met de gemeente ook de komende jaren verder inzetten op deeltijds kunstonderwijs. “We zijn trots dat we in onze gemeente kunstonderwijs van hoge kwaliteit kunnen aanbieden. Niet vergeten dat het hier over officieel onderwijs gaat, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.” Tussen het schooljaar 2011-2012 en 2018-2019 steeg het aantal leerlingen van 192 naar 349. De oprichting van een filiaal beeldende en audiovisuele kunsten drie jaar geleden, bleek erg succesvol. Ondertussen telt dit filiaal al 75 leerlingen. Muziek en Woord tellen 274 leerlingen. Dankzij het nieuwe decreet op kunstonderwijs kon dit schooljaar in Boutersem ook gestart worden met een derde graad Muziek en met een volwassen cursus Muziek.