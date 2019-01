Putdeksels in de Oude Baan worden verhoogd vdt

24 januari 2019

Maandag 28 januari starten tijdelijke werken in de Oude Baan in Roosbeek. De putdeksels in het midden van de rijweg worden verhoogd. De straat zal gedurende de werken drie weken afgesloten worden.

In de Oude baan, tussen het kruispunt met de Lubbeeksestraat en de aansluiting met de Kasteelstraat, moeten er nog een paar putdeksels op hoogte gebracht te worden, zodat deze gelijk komen te liggen met het niveau van de rijweg. De aannemer heeft laten weten dat deze werken aangevat worden op maandag 28 januari, indien de weersomstandigheden het toelaten.

Omdat de putdeksels zich in het midden van de straat bevinden, is het noodzakelijk om de straat tijdens deze werken af te sluiten gedurende drie weken. De werkzaamheden zelf nemen maar één dag in beslag, maar een uithardingsperiode van drie weken is noodzakelijk om een degelijke herstelling te garanderen. Er wordt een omleiding voorzien via de Zavelstraat en de Kasteelstraat. Het eenrichtingsverkeer in de Moffelstraat wordt hiervoor tijdelijk opgeheven.