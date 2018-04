Provincie ontwikkelt nieuwe fietskaart 150 KM NIEUWE FIETSPADEN 105 NIEUWE KNOOPUNTEN EN CAFÉS VANESSA DEKEYZER

17 april 2018

02u44 0 Boutersem Zopas stelde Toerisme Vlaams-Brabant in het Boutersemse fietscafé Sportlokaal de nieuwe fietskaart Vlaams-Brabant voor. Het gedeelte voor het Hageland en Leuven was immers al tien jaar oud.

Vorig jaar werden de trajecten in het Hageland en in Leuven grondig onderzocht op veiligheid, fietscomfort en beleving. In overleg met de gemeenten en andere wegbeheerders werd rekening gehouden met huidige fietsmogelijkheden, opportuniteiten en toekomstscenario's. "Deze screening resulteerde in 150 kilometer nieuwe trajecten, 55 kilometer verbeterde trajecten en 105 nieuwe knooppunten", zegt gedeputeerde voor Toerisme Monique Swinnen. "Bovendien wordt in dit deel van het netwerk de bewegwijzering volledig vervangen. Deze operatie, waarbij 8.000 nieuwe borden zullen geplaatst worden, is in januari gestart en loopt nog tot en met mei 2018."





'Fietsers welkom'

Provinciegrensoverschrijdend fietsen is een andere belangrijke meerwaarde van de nieuwe fietskaart. "Het fietsnetwerk Vlaams-Brabant sluit immers vanaf 2018 op een twintigtal plaatsen volwaardig aan op de nieuwe fietsknooppunten in Waals-Brabant. Dit opent heel wat nieuwe perspectieven en mogelijkheden voor fietsers in beide provincies", meent gedeputeerde Swinnen.





De nieuwe fietskaart werd meteen ook fietsvriendelijker gemaakt. Zo werd het fietsvriendelijk label herdoopt naar 'fietsers welkom' en het bestand van fietsvriendelijke cafés, restaurants en logies geactualiseerd en vernieuwd. "Op de nieuwe kaart heten 117 fietscafés en 109 fietslogies de fietsers nog beter welkom", klinkt het. "Het heuvelachtige terrein van Vlaams-Brabant zorgt ervoor dat de fietsers er steeds meer op uit trekken met de elektrische fiets. In het merendeel van de fietsvriendelijke horecazaken kan je jouw batterij kosteloos opladen. Bovendien staan de publieke laadpunten vermeld op de kaart. We hebben er ook voor gekozen om alles te bundelen op één kaart, de infogids achterwege te laten en expliciet te kiezen voor een aanvullende, digitale versie."





De fietser vindt via www.toerismevlaamsbrabant.be/fietserswelkom steeds de meest actuele info. Ook de routeplanner, het routemeldpunt en de vele gratis suggestieroutes op het netwerk zijn belangrijke digitale verlengstukken van de nieuwe fietskaart.





De nieuwe fietskaart is te koop aan 7 euro in de boekhandels en toeristische infokantoren of online via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties.