Politiezone gebruikt mobiele ANPR 18 april 2018

Intussen werden de medewerkers opgeleid om met deze technologie aan de slag te gaan. De politiezone wil met dit voertuig sneller kunnen reageren op mogelijke verdachte voertuigen in de inbraakgevoelige buurten. De technologie vormt op die manier een bijkomend hulpmiddel in de strijd tegen de inbraken. Tegelijk kunnen de medewerkers van de politie tijdens de patrouille bestuurders die rijden zonder geldig rij- of verzekeringsbewijs uit het verkeer halen. Voor het politiecollege en de politiezone betekent de ingebruikname een nieuwe stap in het aanwenden van modernere technieken voor het veiliger maken en leefbaar houden van de politiezone. (KBG)