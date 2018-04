Pastadag United By Wheels 13 april 2018

Na de eerste succesvolle editie organiseert United By Wheels op 15 april voor de tweede maal een pastadag en nodigt iedereen uit in de gemeentelijke feestzaal tussen 17 en 21 uur om te komen genieten van een heerlijk pastabuffet met bijbehorende tombola. Dit jaar is er ook een dessert. Tickets zijn zijn te bestellen op de website http://unitedbywheels.tk/. (VDT)