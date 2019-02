Opnieuw kunstroute in Boutersem vdt

07 februari 2019

In het weekend van 21 en 22 september organiseert de gemeente voor de derde keer een kunstroute. In september 2016 vond voor de eerste editie plaats. Wegens het meer dan geslaagde concept en de grote interesse in het werk van lokale kunstenaars en ambachtslui, besliste de cultuurdienst van de gemeente om de kunstroute voor de tweede keer te organiseren in 2018 en te laten samenvallen met de Week van de Amateurkunsten 2018. Ook die editie werd een groot succes, waardoor er in 2019 een vervolg komt. Later volgt meer info.