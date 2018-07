Openbaar onderzoek verplaatsing voetwegen 27 juli 2018

Een openbaar onderzoek is ingesteld rond het voornemen om de voetwegen 45 en 46 in de Atlas der Buurtwegen van Roosbeek te verplaatsen en te verbreden.





Het ontwerp met de bijhorende stukken ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf nu tot en met 23 augustus en dat tijdens de openingsuren.





De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, dus 23 augustus, per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. (VDT)