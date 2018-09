Open Vld Boutersem slaat nieuwe weg in met lijsttrekker Janina Vandebroeck 01 september 2018

De afgelopen weken werkte de lokale Open Vld-afdeling hard aan het bepalen van de krachtlijnen die duidelijk maken waar de partij voor staat. Het afdelingsbestuur schuift met voorzitter Janina Vandebroeck (33) ook een nieuwe lijsttrekker naar voor. "Als juriste in het publieke en administratieve recht heeft Janina de nodige kennis en ervaring om voluit te gaan voor een positief Boutersem waar de belangen van de inwoner terug centraal staan", meent bestuurslid Pascal Henskens. Janina heeft er alvast veel zin in. Zo wil ze onder meer een halt toeroepen aan het snelle en zware sluipverkeer dat Boutersem teistert. "Snelheidsplannen en tonnagebeperkingen zijn mooi in theorie, maar moeten onder meer door regelmatige controles afgedwongen worden om de woonrust van de inwoners te garanderen. Ook kleine criminaliteit en vooral de stijgende inbrakenplaag vraagt om dringende maatregelen, zoals de inzet van ANPR-camera's." (VDT)





