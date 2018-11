Op je veertiende een landbouwbedrijf runnen. Hoe doe je dat? “Het is je elke dag voor de volle honderd procent in het vak gooien!” Vanessa Dekeyzer

12 november 2018

16u10 0 Boutersem Kobe Ruell (29) knokt elke dag om als jonge landbouwer zijn akkerbouw-en vleesveebedrijf in Boutersem draaiende te houden. Op amper 14-jarige leeftijd nam hij de zaak over van zijn vader, die plots kwam te overlijden. Vandaag runt Kobe een modern bedrijf. Dat vroeg de nodige investeringen. “Door veel zelf te doen, kan ik vandaag overleven.”

Het leven is niet altijd evident en loopt niet altijd zoals het zou moeten lopen. Dat ondervond Kobe maar al te goed aan den lijve toen zijn vader op 11 november 2003 plots kwam te overlijden. “We gingen samen een bot stro van de strozolder rollen”, vertelt Kobe. “Ineens kwam mijn papa ongelukkig ten val met zijn hoofd op de grond. Hij overleed hier op de boerderij.”

Kobe was toen 14 jaar. Zijn leven veranderde in één klap. “Ik heb altijd graag op het bedrijf geholpen toen ik klein was. Met koeien en machines bezig zijn, was mijn lange leven. Ondanks mijn jeugdige leeftijd wist ik heel goed dat ik dit bedrijf niet wilde laten gaan en dus besliste ik om het verder te zetten. Ik kon de zaak met de hulp van mijn mama, broer en twee zussen de eerste vier jaar gelukkig nog combineren met de middelbare school.”

Op zijn achttiende stapte Kobe naar de bank om de officiële overname aan te gaan. “Op de bank keken ze maar vreemd op toen ik me als jonge gast aanmeldde om een toch wel zware lening aan te gaan. Dat hoeft niet te verwonderen. Het was ook altijd hard werken om er financieel te geraken. Je produceert voor een wereldmarkt. In andere landen zijn de werkomstandigheden en grondprijzen een stuk goedkoper waardoor het in ons land toch serieus knokken is om overeind te blijven. Maar de passie voor het vak zorgt ervoor dat je elke dag van het jaar met plezier voor je dieren en planten zorgt.”

Kobe investeerde de laatste jaren sterk in het bedrijf. “Meer bepaald in het welzijn van de dieren. Ik geloof namelijk dat enkel gezonde, gelukkige koeien goede melk en lekker vlees geven. In dat opzicht heb ik een nieuwe stal gebouwd om het de dieren zo aangenaam mogelijk te maken. Vooral de luchtcirculatie en de lichtinval zijn veel beter dan in de oude stallen. Qua voeding zorg ik ook voor het beste met eigen gekweekte eiwitten en maïs. De koeien hebben ook het jaar rond een borstel ter beschikking op de weide waar ze zich kunnen gaan schuren. Ik vind het echt jammer dat mijn vader niet meer kan zien hoe het bedrijf geëvolueerd is. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij wel trots zou geweest zijn!”