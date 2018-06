Oorlogstaferelen door inwoners nagespeeld GROOTSE THEATERWANDELING KRIJGT SUBSIDIE VAN PROVINCIE VANESSA DEKEYZER

26 juni 2018

02u28 0 Boutersem De bestendige deputatie kent Boutersem een subsidie toe in het kader van de herdenking 100 jaar einde WO I. Het project dat gesubsidieerd wordt, is een theaterwandeling, waarbij taferelen uit die oorlog door inwoners zullen nagespeeld worden. Nadien zullen grote foto's in de straten blijven staan om te illustreren hoe het er honderd jaar geleden uitzag.

"We hebben bewust een project voorgesteld dat ons toelaat de bevolking maximaal te betrekken", zegt een tevreden schepen van Cultuur Chris Vervliet (CD&V). "Tegelijk wilden we een project dat meer was dan een gebeurtenis van één dag. Door historische foto's doorheen onze gemeente te plaatsen, bereiken we dit doel. Dat betekent wel dat we moeten investeren in aluminiumframes en de aanmaak van grote foto's. Ook de huur van uniformen kost aardig wat geld. De provincie schiet gelukkig ter hulp met een subsidie van 5.000 euro, waarmee de kosten voor de helft gedekt zijn."





Samenstellers van de theaterwandeling zijn amateur-historicus Edward 'Chille' Michiels uit Boutersem, auteur van onder meer het boek 'Opgeëiste en weggevoerde werkkrachten uit Boutersem tijdens de Eerste Wereldoorlog', en collega Guy van Swijgenhoven. In de uitvoering worden zij bijgestaan door de cultuurdienst Boutersem, Velpeleven en meer dan 70 vrijwilligers.





Waargebeurde verhalen

"Aan bod komen allemaal waargebeurde verhalen van hoe onze dorpelingen leefden en leden onder het juk van de Duitse bezetter, vertoond op de exacte plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, geacteerd door mensen uit Boutersem", kondigt 'Chille' aan. "De wandeling zal plaatsvinden op zondag 19 augustus om 14 uur aan de parking van het gemeentehuis in Vertrijk."





Waarde van vrede

De theaterwandeling is niet het enige initiatief dat de gemeente Boutersem neemt om de Eerste Wereldoorlog te herdenken.





"We willen jongeren de waarde van vrede leren ontdekken en daarom is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van de gruwel van oorlog", aldus Vervliet, ook schepen van Onderwijs. "Daarom stellen we de scholen een budget ter beschikking voor wanneer ze een uitstap willen organiseren naar een site die verwijst naar WO I."





Vier jaar geleden organiseerde Boutersem ook al een aantal initiatieven rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Zo was er een historische tentoonstelling, gewijd aan hoe deze gebeurtenis in een dorp als Boutersem werd ervaren.