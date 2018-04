Oordoppen op maat 18 april 2018

Op woensdag 23 mei van 14 tot 17 uur en van 18 tot 21 uur kunnen alle inwoners ouder dan 16 jaar in het gemeentehuis terecht om oordoppen op maat te laten maken. Dankzij de jeugdraad, de jeugddienst en Amplifon kunnen ze eenmalig aangekocht worden voor slechts 90 euro in plaats van 129 euro. Inschrijven voor deze actie kan tot woensdag 16 mei via de volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeFBTwR8qJmJqYA1i0TvzZ04AftK_DqHzmuFdImK5LEfbj3Q/viewform?c=0&w=1. (VDT)