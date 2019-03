Online veiling materiaal van de gemeente vdt

20 maart 2019

De gemeente sloot een overeenkomst met I&O auctions BVBA voor de verkoop van allerlei materiaal en machines. Deze verkoop verloopt via een online veiling. Je vindt alle info hierover via www.io-auctions.com of rechtstreeks via een link op de website van de gemeente. De veiling eindigt op 26 maart om 18 uur. Aanstaande vrijdag 22 maart is er ook een kijkdag van 10 tot 12 uur op de Kerkomsesteenweg 65.