Ondernemersdag 16 februari 2018

Op zondag 4 maart vindt de jaarlijkse Ondernemersdag van Boutersem plaats, een mooie gelegenheid om als burger kennis te maken met verschillende lokale zaakvoerders van Boutersem. Via standjes en workshops promoten de ondernemers zichzelf. Voor de kinderen is er ook animatie voorzien. Iedereen is welkom tussen 13 en 17 uur in de port'O'droom aan de Kerkomsesteenweg. Inkom is gratis. (VDT)