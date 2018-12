OCMW huldigt vrijwilligers vdt

11 december 2018

Op de Internationale Dag van de Vrijwilliger zette het OCMW van Boutersem de vrijwilligers in haar gemeente in de bloemetjes. “Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en zijn het kloppend hart van vele verenigingen die kleur geven aan een gemeenschap”, klonk het. Aan de 28 aanwezige vrijwilligers werd een overheerlijk ontbijt aangeboden. OCMW-voorzitter Maurice Rodeyns (CD&V) sprak een dankwoord uit en nam ook even de tijd om afscheid te nemen. Vanaf januari zal hij immers een nieuwe verantwoordelijkheid invullen.