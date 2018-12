No Mercy Quiz op 15 december vdt

05 december 2018

14u03 0

Zaalvoetbalclub No Mercy organiseert op zaterdag 15 december een eerste editie van de No Mercy Quiz, een algemene kennisquiz met een ludiek kantje. Iedereen is welkom om 20 uur in de parochiezaal van Roosbeek. Per team van maximaal vijf spelers betaal je 20 euro. Inschrijven kan via mail naar zvc.no.mercy@telenet.be of via het evenement op Facebook.