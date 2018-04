Nieuwstraat krijgt volledige make-over 26 april 2018

02u51 0 Boutersem De Nieuwstraat wordt eindelijk onder handen genomen. De bewoners zijn al jaren vragende partij hiervoor. "Samen met hen en met de andere betrokken partijen zijn we er nu uit wat er precies moet gebeuren", zegt schepen van Mobiliteit, Günther Janssens (sp.a). "Met wat geluk kunnen de werken rond oktober starten. Deze zullen vermoedelijk een half jaar in beslag nemen."

"We vragen al enkele jaren deftige voetpaden in onze straat", klinkt het bij de bewoners. "Daarnaast pleiten we voor meer verkeersveiligheid. De Nieuwstraat is een drukke doorgangsweg naar school en richting Kerkomsesteenweg."





Het gemeentebestuur kwam na overleg met de bewoners tot het plan om eenrichtingsverkeer in te voeren. Er zouden tegelijk verkeerslichten op het kruispunt met de Kerkomsesteenweg en de Leuvensesteenweg geplaatst worden. "Na verder overleg met de buurt is dat voorstel toch afgeketst en werd beslist om het tweerichtingsverkeer te behouden, één heel breed voetpad aan te leggen en het andere voetpad maximaal te verbeteren", vertelt schepen Janssens. "Maar dan was er nog het probleem van de riolering. Verschillende rijplaten liggen los, wat telkens voor een 'bons' zorgt wanneer er een auto over rijdt."





Riobra stond hier aanvankelijk niet voor te springen, maar uiteindelijk kon de gemeente toch overtuigen door een deel van haar investeringspot bij Riobra vrij te maken.





"Dit maakte het meteen mogelijk om de Nieuwstraat een complete make-over te geven. Zo zal ook de openbare verlichting vernieuwd worden en komen de elektrische leidingen ondergronds te liggen. Door de straat te versmallen via de aanleg van bredere voetpaden en door her en der visuele drempels te voorzien, zal de snelheid mee aangepakt worden." (VDT)