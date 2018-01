Nieuwe openingsuren politiekantoor 02u26 0

De politiezone Lubbeek wil haar dienstenaanbod beter afstemmen op de noden van de inwoners. "We stelden vast dat de openingsuren - ook van de diverse wijkcommissariaten - niet langer afgestemd zijn op de behoeften en dat onze medewerkers te weinig tijd hebben om zichtbaar aanwezig te zijn in het straatbeeld. Daarom willen we ook de weg inslaan van het 'onthaal op afspraak'", klinkt het bij de politiezone. De nieuwe aanpak betekent meteen dat de openingsuren van de commissariaten zullen aangepast worden vanaf 1 januari 2018. Het wijkcommissariaat in Lubbeek zal elke werkdag vrije toegang kennen tussen 9 en 20 uur. Enkel op dinsdagavond sluit de hoofdpost om 17 uur. Dringende aangiften kunnen dan in het wijkcommissariaat Bierbeek of Boutersem gebeuren. De wijkcommissariaten van Bierbeek en Boutersem zijn elke dag toegankelijk tussen 9 en 12 uur, behalve dinsdag. Dan zijn de openingsuren van 17 tot 20 uur. Voor het wijkcommissariaat van Holsbeek geldt hetzelfde, behalve dat dinsdag wordt vervangen door donderdag. Elke namiddag kunnen de mensen enkel terecht op afspraak. Het wijkcommissariaat in Holsbeek is dan weer elke werkdag toegankelijk. Zaterdag zijn er telkens alleen afspraken mogelijk. (ADPW)