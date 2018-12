Nieuwe kindertoiletjes voor buitenschoolse opvang vdt

21 december 2018

De containerklasjes van Stekelbees nabij de Gemeentelijke Basisschool krijgen nieuwe kindertoiletjes. In de begrotingswijziging voorziet de gemeente hiervoor 20.000 euro.

“De voorbije jaren heeft Boutersem een zeer hoog geboortecijfer gekend”, zegt uittredend schepen van Financiën Chris Vervliet (CD&V), ook bevoegd voor kinderopvang. “We hebben dan ook zwaar geïnvesteerd in buitenschoolse opvang. Eerst werden de totaal verouderde opvanglokalen nabij De Notelaar vervangen. Nadien hebben we renovatiewerken uitgevoerd aan de huurlokalen aan De Mozaïk. De nieuwe kindertoiletjes die er nu komen, zijn absoluut noodzakelijk”.

Een definitieve oplossing is dit evenwel niet. De containerklasjes nabij de Gemeentelijke Basisschool hebben immers hun beste tijd gehad. “Op langere termijn werkt de gemeente aan plannen om de oude containerklasjes te vervangen door een nieuwbouw die aanleunt bij de schoolsportzaal”, zegt schepen Vervliet. “Het voordeel hiervan is dat kindjes, die deelnemen aan sportactiviteiten, snel van en naar de opvang kunnen gebracht worden door kleuterbegeleidsters. Ook zou een dergelijke aanpak energie-efficiënter zijn. De plannen zullen evenwel in de volgende bestuursperiode moeten uitgewerkt worden.”