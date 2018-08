Nieuwe dansschool Yae'da opent de deuren 29 augustus 2018

Yaëlle Herreman is de drijvende kracht achter de nieuwe dansstudio in basisschool De Notelaar langs de Stationstraat: Dansstudio Yae'da. Op zaterdag 8 september tussen 11 en 18.30 uur kan je komen kennismaken tijdens de eerste opendeurdag, waarop gratis initiatielessen gegeven worden. "Het is in de eerste plaats een dansschool voor iedereen", zegt Yaëlle. " Verder streven we naar kwalitatieve danslessen voor al onze dansers. Het aanleren van een correcte techniek en het stimuleren van dansplezier staan centraal en de lessen worden gegeven door gediplomeerde of ervaren docenten." Het aanbod is ruim: peuterdans, kleuterdans, kinderdans, hiphop, girly, modern, jazz, breakdance, ballet, west coast swing, zumba en nog veel meer. Tijdens de eerste week september zijn er proeflessen en kan je elke les één keer gratis volgen. Hiervoor kan je je online inschrijven via http://www.dansstudioyaeda.be/proefles.html. (VDT)