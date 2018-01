Nieuw Vlaams geld voor mobiliteit in Boutersem 02u29 0 Boutersem De Vlaamse regering heeft de investeringsbudgetten voor alle vormen van vervoer opgetrokken tot een recordhoogte en dat zal ook voelbaar zijn in Boutersem. Zo wordt de komende twee jaar 430.000 euro geïnvesteerd in de voorbereiding van fietspaden langs de N3.

"Onze regio heeft nood aan deze nieuwe investeringen in infrastructuur", zegt Chris Huon van N-VA Boutersem. "We willen het aantal verkeersdoden terugdringen en de economische ontwikkeling alle kansen geven door te investeren in goede wegen voor iedereen. "





"Ook wij ijveren al meer dan 18 jaar bij de Vlaamse overheid voor Vlaamse investeringen op ons grondgebied, maar Boutersem kon nog niet rekenen op de nodige investering vanuit Vlaanderen", zegt schepen van Mobiliteit Günther Janssens (sp.a). "We zijn momenteel met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in overleg voor meerdere dossiers. In het verleden heeft het gemeentebestuur het nodige gedaan om het dossier van aanleg van deftige fietspaden langs de Leuvensesteenweg in Roosbeek aan te pakken en waren we zelfs bereid bepaalde studiekosten te prefinancieren, maar er was nooit geld op het niveau van de Vlaamse overheid."





Schepen Janssens stelt zich wel vragen bij de aanpak van de doortocht Roosbeek en de Smidstraat in Vertrijk. "Van middelen voor de doortocht hoor ik jammer genoeg niets. Voor wat betreft de Smidstraat is het probleem gekend en AWV wil in 2018 wel een beperkte herstelling doen, maar de nodige grotere investering schijnt nog niet voor morgen. Mijn collega Chris Vervliet en ikzelf maken alvast op gemeenteniveau stevig werk van meer fietspaden en verkeersveiligheid." (VDT)