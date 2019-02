Nieuw sp.a-bestuur aan de slag vdt

20 februari 2019

10u37 0

Zopas vond in het Cultureel Centrum de algemene ledenvergadering van sp.a Boutersem plaats. Naast een ontmoetingsmoment voor de leden met zowel de oude bekende als de nieuwe gezichten binnen de partij, had deze bijeenkomst ook als doel om het lokale partijbestuur voor de periode 2019-2020 goed te keuren.

Hoewel ze ook de afgelopen weken niet hebben stilgezeten, kunnen de verkozen bestuursleden nu officieel aan de slag. Heidi Frans en Britt Van Gorp, twee gemotiveerde nieuwkomers, zullen respectievelijk de financiën en het secretariaat voor hun rekening nemen. Pieter Cortoos, die al enkele jaren meedraait zowel binnen het partijbestuur als de gemeenteraad, zet het voorzitterschap bij sp.a Boutersem de komende twee jaar verder alsook zijn functie als gemeenteraadslid de komende zes jaar.

“Naast de officiële statutaire functies gaan we ook starten met verantwoordelijken binnen het bestuur. Ik denk dan aan een communicatieverantwoordelijke, activiteitenverantwoordelijke, etc.,” aldus Pieter. “Zo krijgen we binnen ons bestuur een krachtige structuur die we als basis kunnen gebruiken bij het verder ontwikkelen van een sterk team.”

Tot slot neemt Gunther Janssens, die zich zes jaar heeft ingezet als schepen van onder meer mobiliteit en ruimtelijke ordening, nu de rol van fractieleider binnen de partij op en blijft hij eveneens actief in de gemeenteraad.