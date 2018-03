Nieuw bestuur Jong CD&V 06 maart 2018

In aanwezigheid van nationaal jongerenvoorzitter van CD&V, Sammy Mahdi, deelnemer aan De Slimste Mens en hond Pamuk, koos Jong CD&V Boutersem een nieuw bestuur. Twee negentienjarige studentes kregen het vertrouwen om de politieke jongerenwerking verder uit te bouwen. Lejla Veselaj wordt ondervoorzitster, Silke Vervliet voorzitster. Samen willen ze initiatieven organiseren om jongeren warm te maken voor politieke betrokkenheid. "We vinden het ook belangrijk dat jongeren de kans krijgen 'hun ding te doen'. Het is daarom goed dat er een aparte jongerenwerking binnen CD&V bestaat." (VDT)