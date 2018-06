Neervelp en Boutersem gaan strijd aan met zwerfvuil 12 juni 2018

De Landelijke Gilde van Neervelp en de Bedrijfsgilde van Boutersem willen het probleem van zwerfvuil op akkers en weiden aanpakken en sluiten zich aan bij Mooimakers, een campagne tegen zwerfvuil van Boerenbond samen met OVAM, Fost Plus en VVSG.





"Uit een studie van de Universiteit van Wageningen, die dit voorjaar werd voorgesteld, blijkt de ernst van het zwerfvuilprobleem voor de veehouderij. Geschat wordt dat jaarlijks zo'n 3.000 runderen in Nederland en Vlaanderen overlijden ten gevolge van letsels veroorzaakt door zwerfvuil op het platteland. Dit betekent niet alleen veel onnodig dierenleed maar ook veel overlast en extra kosten voor de boeren", zeggen Luc Dehertogh, voorzitter van de Bedrijfsgilde Boutersem en Leon Leemput, secretaris van de Landelijke Gilde Neervelp. "Wij zullen bij alle landbouwers twee bordjes afgeven met daarop de boodschappen 'Ik hou het hier proper, jij toch ook?' en 'Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper'."





Landbouwer Alain Meeuwis uit Willebringen nam deze alvast graag in ontvangst.





