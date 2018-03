Nathalie Vanden Bempt wint Happy Valentijn-wedstrijd 06 maart 2018

In de week van 14 februari organiseerde LEADER Hageland+ een Valentijnwedstrijd. Via de Happy Hageland app konden deelnemers het antwoord op de prijsvragen vinden. De winnares, Nathalie Vanden Bempt uit Boutersem, zat er met haar antwoord op de schiftingsvraag maar één cijfertje naast. Ze gokte dat er 2.185 gebruikers zouden zijn op 14 februari om 18 uur. Uiteindelijk werden het er 2.186. Nathalie kreeg haar prijs overhandigd door Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en voorzitter van LEADER Hageland+. Ze ontving de prijs in B&B Hoeve Ransberg, waar ze haar weekend mag doorbrengen. De Happy Hageland app blijft gebruikers winnen. Inwoners van het Hageland kunnen het lokale nieuws lezen, de gegevens van gemeentediensten raadplegen, hun favoriete lokale handelaars en verenigingen volgen. Toeristen hebben met deze app het Hageland in hun broekzak: er zijn wandel- en fietsroutes in te vinden en er kan een B&B of gezellig restaurant gezocht worden.





