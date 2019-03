Na jaren van bezwaren: gemeentebestuur geeft groen licht aan verkaveling Valkenhof in Roosbeek Vanessa Dekeyzer

13 maart 2019

15u13 0 Boutersem Het heeft enkele jaren geduurd, maar het nieuwe woonproject Valkenhof, gelegen tussen de Leuvensteenweg, de Groenstraat en Valkenberg, krijgt de goedkeuring van het schepencollege. De verkavelingsvergunning voor de bouw van 89 woningen, 30 appartementen en 30 assistentiewoningen is zopas afgeleverd.

“Door de ideale ligging van Boutersem tussen Leuven en Tienen en de op- en afrit van de E40, is er in onze gemeente een grote vraag van gezinnen naar goede en betaalbare woningen”, weet schepen van Woonbeleid Maarten Devroye (N-VA). “We zijn dan ook tevreden dat het betrokken woonuitbreidingsgebied nu wordt ingevuld met verschillende typologieën van woningen zodat meer gezinnen er hun gading tussen zullen vinden. De aansluiting van de assistentiewoningen met bijhorend park dat door iedereen kan worden gebruikt, en het gegeven dat 18 kavels worden voorzien voor sociale woningbouw, zorgt voor mooie sociale mix, met verschillende leeftijden.”

Protest bij omwonenden

In 2010 was er al sprake van een verkaveling Valkenberg en opnieuw in 2013, maar telkens rees er protest bij de omwonenden omdat ze vreesden voor bijkomende verkeersdrukte op de Groenstraat en de Valkenberg en wateroverlast. In het nieuwe plan wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de omwonenden. “We kennen de bezwaren die stellen dat verkavelen in deze tijden uit den boze zou zijn, maar men moet deze verkaveling wel in de juiste context zien. Ze komt in de dorpskern van Roosbeek en ligt op percelen die reeds sinds de jaren ’80 ingekleurd staan als woonuitbreidingsgebied”, aldus schepen Devroye.

“Woongelegenheid ontwikkelen in of vlakbij de dorpskernen waar een goede mobiliteit is, past net in het kader van verstandig met de nog beschikbare ruimte omgaan”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening, Janina Vandebroeck (Open Vld). “Ook de rijhuizen, de appartementen, het gemeenschappelijk groen en het handelspand tonen aan dat er goed is nagedacht om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken. We begrijpen uiteraard dat dit voor de omliggende bewoners niet leuk is, maar de ontwikkelaar is eigenaar van het merendeel van de betrokken percelen. Bovendien weten we dat we van Vlaanderen uit de komende jaren druk mogen verwachten om binnen de dorpskernen dichter op elkaar te gaan wonen. Binnen de meerderheid zijn wij dan ook tevreden dat we dit project nog kunnen laten realiseren, dat volgens ons heel goed voorziet in een evenwicht tussen dichtere bebouwingen en het behouden van het residentiële karakter van de omgeving met genoeg oog voor gemeenschappelijk groen.”