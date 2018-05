Movies at Ter Quabeecke 19 mei 2018

Streekcafé Ter Quebaeecke organiseert vandaag (zaterdag) Movies at Ter Quabeecke. Bij goed weer vindt dit alles buiten plaats, zoniet binnen.





In beide omstandigheden wordt een groot scherm voorzien. Om14 uur start de voorstelling van Keizer Kuzco, gevolgd door Baby Driver om 17 uur en The Shawshank Redemption om 21 uur. Er worden drankjes en cinema snacks aangeboden. (VDT)