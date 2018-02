Monitoren gezocht voor vakantiewerking 28 februari 2018

Ook voor de zomer van 2018 is de jeugddienst van Boutersem op zoek naar monitoren. Ben je 16 jaar of ouder, ga je graag met kinderen om en wil je ze graag een onvergetelijke vakantie bezorgen en heb je een attest animator in het jeugdwerk, neem dan contact op met de jeugddienst waar je meer informatie kan krijgen of je gegevens kan doorgeven als monitor. (VDT)