Millen-jin-um bij de Scouts 27 april 2018

02u26 0

Zaterdagavond vanaf 21 uur steken de Jin van Scouts Boutersem weer een gouden jinbar in elkaar, Millen-jin-um. Lokale dj's draaien de hele avond 'golden nillies schijfjes'. Iedereen is welkom in de lokalen aan de Dorpsstraat. (VDT)