Mia Smets trekt de sp.a-lijst, Guido Langendries duwt 10 juli 2018

02u24 0 Boutersem Sp.a heeft haar lijsttrekker bekend gemaakt. Schepen Mia Smets zal een gooi doen naar het burgemeesterschap in navolging van huidig sp.a-burgemeester Sarah Boon.

"Vandaag kan ik op een geweldige ploeg rekenen", zegt Mia. "We hebben de afgelopen zes jaren geweldig werk geleverd en dat wil ik graag voortzetten." Binnen de sp.a is Mia dan ook de meest geschikte persoon om de lijst te trekken, klinkt het bij de partij. Zo is ze al schepen sinds 2011 en kent ze het reilen en het zeilen in de gemeente als niemand anders. Als schepen vindt Smets sociaal contact bijzonder belangrijk. Daarom bracht ze in 2016 een markt naar Boutersem.





Als lijstduwer vinden we ereburgemeester Guido Langendries terug. Langendries is mogelijks dé bekendste Boutersemenaar, al is het niet alleen omdat hij burgemeester was van 1995 tot en met 2012 en daarvoor nog talrijke jaren gemeenteraadslid.





Langendries is een echte volksmens. Overal waar men komt, vindt men hem terug. Ook hij kent zijn gemeente door en door. Na de verkiezingen in 2012 besloot hij een stap terug te zetten om jongeren de kans te geven zich te ontplooien. "Na zes jaar vanop de zijlijn te hebben gekeken is de drang om terug de politiek in te gaan sterker dan ooit en wil ik de partij steunen als lijstduwer. Bij een mogelijke verkiezing zal ik mijn mandaat opnemen en ten volle mijn verantwoordelijkheid nemen", besluit Langendries. (VDT)