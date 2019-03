Mia Smets en Stijn Langendries wisselen van stoel vdt

21 maart 2019

10u34 0 Boutersem Op de agenda van de komende gemeenteraad staat het ontslag van Mia Smets in de gemeenteraad. Dat is opvallend want Mia was in de vorige verkiezingscampagne nog kandidaat-burgemeester voor sp.a.

“Mia verkiest terug te keren naar haar eerste ‘liefde’, het vroegere OCMW”, licht fractieleider van sp.a, Günther Janssens, de beslissing toe. “Als fiere socialist met een rood en bovenal groot hart lag haar focus steeds in de eerste plaats op engagement voor mensen die het moeilijker hebben en extra sociale bescherming verdienen. Ook senioren was en blijft een belangrijk domein waarvoor ze zich blijft inzetten.”

Mia geeft in de gemeenteraad de fakkel door aan gewezen raadslid Stijn Langendries, die uit het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW) stapt en een terugkeer naar de gemeenteraad maakt. Stijn woont sinds kort in Kerkom en zal een van de figuren worden die de lokale gemeenschap daar in de gemeenteraad zal vertegenwoordigen.

“In de komende jaren zullen er immers veel werken uitgevoerd worden in Kerkom en een lokale vertegenwoordiger in de gemeenteraad is dan geen overbodige luxe”, meent Günther. “Als fractieleider dank ik Mia voor haar engagement, de goede samenwerking en al wat ze gerealiseerd heeft voor onder meer de lokale middenstand, de wekelijkse markt en senioren en voor haar werk als gewezen schepen van burgerlijke stand.”