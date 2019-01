Meer woningen met zonnepanelen vdt

12 januari 2019

Tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2018 werden op 80 huizen in Boutersem zonnepanelen geïnstalleerd. De gemeente kreeg deze cijfers van voormalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. “Met deze cijfers zitten we nog net niet in de kopgroep van Vlaamse gemeenten”, zegt uittredend schepen van Milieu en huidig burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “We zijn wel naar vooraan in het peloton geschoven. De inhaalbeweging is onder meer te danken aan een groepsaankoop.” Om gemeenten te kunnen vergelijken, maakt de Vlaamse regering een overzicht van het aantal zonnepaneleninstallaties per duizend inwoners. Vanaf 70 installaties per duizend inwoners bevindt men zich in de kopgroep. Boutersem zit momenteel op 67,7 installaties per duizend inwoners. Inwoners die willen weten of hun dak geschikt is voor zonnepanelen kunnen dit nagaan op de Vlaamse website www.energiesparen.be/zonnekaart.