Meer steun om iedereen de kans te geven om te sporten 30 juni 2018

02u25 0

Vorig jaar werd er 2.100 euro in het OCMW-budget uitgetrokken om tussenkomsten van 50 euro te bieden aan mensen, die het financieel moeilijk hebben, om zich zo makkelijker te kunnen inschrijven in een sportclub. Maar er werden maar drie betalingen uitgevoerd. "Dat klopt", zegt OCMW-voorzitter Maurice Rodeyns (CD&V). "Maar sinds november hebben wij een nieuw reglement, waarbij we een meer uitgebreid doelpubliek aanspreken en aangezien de clubs zich engageren om hun inschrijvingsgeld te laten zakken voor maatschappelijk kwetsbare mensen, hopen we dit jaar op meer aanvragen. Bij vragen kan je je altijd wenden tot het OCMW." Tom Van Vlierberghe (Groen) ijverde op de gemeenteraad voor een duidelijke omkadering voor dit nieuwe reglement met bijhorende bekendmaking. (VDT)