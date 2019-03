Maatregelen voor ‘Parel van het Hageland’ vdt

Op zaterdag 9 maart vindt de fietstocht ‘Parel van het Hageland’ plaats. Deze recreatieve tourrit is voor iedereen toegankelijk. De start vindt plaats aan de site Kerkomsesteenweg in Boutersem. Als gevolg hiervan zullen de diensten gelegen aan de Kerkomsesteenweg, de sport’O’droom, ART afdeling Boutersem, de bib, het cultureel centrum, het containerpark enTime Out, die dag moeilijk bereikbaar en toegankelijk zijn. De gemeentelijke parking wordt ingenomen door deelnemers aan de fietstocht. Alle verkeersmaatregelen van die dag kan je terugvinden op website van de gemeente Boutersem. Meer info over de fietstocht vind je op www.parelvanhethageland.be.