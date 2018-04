Maatregelen voor koers 14 april 2018

02u24 0 Boutersem Op zondag 15 april zal de Grote Prijs Juwelier Wim Ruelens voor elite- en belofterenners plaatsvinden. Deze wedstrijd start op de Malendriesstraat ter hoogte van Café Sportlokaal om 14 uur. Zo zal er alleen verkeer toegelaten zijn in de richting die de renners rijden.

Ook in de Kumtichsestraat - Kerkomstraat in Breisem - Tienen zal er parkeerverbod zijn en verkeer alleen in de richting van de koers toegelaten zijn.





Op de N3 Leuvensesteenweg van Kumtich tot Boutersem centrum zal het verkeer stoppen bij de doortocht van de wielerwedstrijd. Op de Aarschotsebaan in Boutersem, Drogenhof, Heide, Terkeyen in Lubbeek is ook uitsluitend verkeer toegelaten in de richting van de renners en is ook de regel van parkeerverbod van toepassing. Voor de renners aan de lokale omloop starten zullen deze door Binkom, Meensel - Kiezegem, Muggenberg, Waanrode via de Provinciebaan, Glabbeek, Bunsbeek, Vissenaken en weer Binkom via Kerkom rijden. Er worden 175 renners verwacht.





(HCH)





