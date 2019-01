Louis en Maria vieren 65ste huwelijksverjaardag vdt

16 januari 2019

Vijfenzestig jaar geleden stapten Louis Ons (87) en Maria Jeanpierre (87) in het huwelijksbootje. Zo’n speciale gebeurtenis konden ze bij Rusthuis Vondelhof, waar het echtpaar sinds augustus 2017 verblijft, niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Samen met familie, personeel, medebewoners en een delegatie van het gemeentebestuur werd er geklonken op het gelukkige paar. Louis werkte gedurende 42 jaar bij Stella Artois en is dit jaar al 30 jaar in pensioen. Maria was steeds in de weer als huisvrouw. Louis en Maria hebben vijf dochters, waarvan de oudste helaas overleden is. De familie nam doorheen de jaren grote proporties aan met twaalf kleinkinderen, zes meisjes en zes jongens en zeventien achterkleinkinderen, waarvan tien meisjes en zeven jongens.